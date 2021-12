Cidades Asfalto volta a ceder e trecho da BR-153 em Aparecida é novamente interditado No último dia 6, aumento do volume de água no córrego Santo Antônio provocou uma erosão que cedeu parte do asfalto no acostamento

Um trecho da BR-153, entre o Anel Viário e a Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, voltou a ser interditado no fim da tarde deste domingo (19). Parte do asfalto cedeu no acostamento, na altura do Country Club. De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração da rodovia, as chuvas que atingiram a região metropolitana de Goiâni...