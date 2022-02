Cidades Assaltantes causam pânico dentro de ônibus do Eixo Anhanguera, em Goiânia Como o ônibus estava cheio e em movimento, duas passageiras ficaram feridas e precisaram de atendimento médico

Dois homens assustaram passageiros do Eixo Anhanguera, na manhã desta terça-feira (22), na região da Vila Regina, em Goiânia. Eles teriam entrando no veículo para assaltar e com isso os passageiros, ao perceberem a intenção do delito, começaram a deixar o veículo pela saída de emergência. Como o ônibus estava cheio e em movimento, duas passageiras ficaram feridas e p...