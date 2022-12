Um boliviano de 32 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da estudante goiana Luana Carneiro de Melo, encontrada morta no apartamento em que morava em Buenos Aires, na Argentina, em março 2018. O autor do crime é Iver Uruchi Condori e a decisão da Justiça argentina saiu na última quarta-feira (21).

O advogado da família que acompanhou todo o processo na Argentina, Macos Tosato, explicou que o boliviano vai cumprir a pena inicial na Argentina, mas posteriormente os advogados de sua defesa podem pedir a transferência da prisão para a Bolívia.

Além da condenação perpétua, Condori terá de pagar uma multa de $ 1.500 pesos argentinos. Caso não pague, terá uma advertência de acréscimo de 50% sobre o valor inicial.

O POPULAR tentou entrar em contato com a mãe de Luana, Rosemary Carneiro de Freitas, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Relembre o caso

Condori invadiu o apartamento da jovem, entre 13h e 14h do dia 30 de março de 2018, para furtar o iPhone, o notebook, uma mochila, 50 dólares e 900 pesos argentinos de Luana. O imóvel ficava no segundo andar de um prédio situado no bairro Colegiales, em Buenos Aires. Com medo da jovem o identificar para a polícia, o boliviano matou ela asfixiada.

Luana morava na Argentina para estudar o idioma local. Ela era goiana, de Jataí, e trabalhava como analista financeira para uma empresa multinacional. Na capital da Argentina, ela dividia o apartamento com a proprietária, que era patroa de Condori em uma oficina clandestina que ficava no terceiro andar do mesmo prédio.

A dona do imóvel não estava no local na hora do crime, pois era um feriado prolongado e ela havia viajado. Como Luana não atendeu o telefone por várias horas, uma amiga foi até o apartamento e encontrou a vítima morta na cama.

Inicialmente o caso foi tratado como "morte por causas naturais", devido à falta de evidências. No entanto, três meses depois, as investigações apuraram que o celular da vítima estava ativo e conseguiram rastreá-lo e localizá-lo com o irmão de Condori.

