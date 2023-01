Atualizada às 20h53

O ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, confessou que usou o fato de o próprio filho, que ainda é criança, conhecer a estudante Thais Lara da Silva, de 13 anos, como uma das formas de convencê-la a entrar na casa em que ele morava no Setor Madre Germana II, em Goiânia, para matá-la. O caso aconteceu em agosto de 2019. A informação foi apurada com exclusividade pelo POPULAR.

Às autoridades policiais, ele relatou que quando a garota já estava dentro do imóvel, uma briga foi iniciada e ele, com raiva, estrangulou a adolescente. Depois, ele diz que jogou o corpo na cisterna da casa, ateou fogo e tampou o local. Anteriormente, ele havia dito à polícia que conhecia a vítima, mas que apenas se cumprimentavam.

A primeira vez que Reidimar confessou ter matado Thais foi dentro da prisão (leia mais ao lado). Ele foi preso em dezembro do ano passado depois de confessar ter assassinado a estudante Luana Marcelo, de 12 anos, no dia 27 de novembro de 2022, em circunstâncias parecidas. Depois da confissão, Reidimar foi interrogado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO).

Ele apontou o local onde teria ocultado o cadáver de Thais e chegou a participar de diligências junto a PC-GO. Nesta quarta-feira (11), a Polícia Técnico-Científica encontrou uma ossada justamente na cisterna em que ele diz ter colocado o corpo de adolescentes. O local fica a apenas dois quarteirões da casa onde Thais morava com a mãe, a avó e uma prima.

A reportagem esteve no endereço e a residência é localizada na avenida mais movimentada do setor. Entre o local em que Thais foi vista pela última vez e a casa onde Reidimar morava existe uma série de comércios, igrejas e residências. A menina desapareceu em uma quarta-feira, quando acontece uma feira exatamente entre os dois pontos. Vizinhos disseram que, na época, a feira tinha uma grande circulação de pessoas, o que tornava difícil prestar atenção em qualquer movimentação estranha.

Leia também:

- Cadastro estadual sobre autores de violência sexual em Goiás ainda está no papel

- Ossada é encontrada em casa de homem que admitiu ter matado adolescente Thais Lara

- Reidimar pediu bíblia para confessar assassinato de Thais Lara

A PC-GO já havia informado que a falta de filmagens dos momentos anteriores ao desaparecimento de Thais dificultou o andamento e o sucesso da investigação do caso, que foi arquivado em 2020 e reaberto no final de 2022.

Identificação

A identificação da ossada encontrada na casa em que o pedreiro morava deverá ser identificada em até dez dias. A Polícia Técnico-científica acredita que o resultado pode sair antes desse prazo.

Por se tratar de uma ossada, o reconhecimento será feito por exame de DNA ou de arcada dentária. Até o início da noite desta quarta, familiares de Thais ainda não tinham comparecido para a coleta de material genético.

Por meio do exame será possível indicar o sexo, idade aproximada da vítima, o porte físico e eventuais lesões que tenham sofrido os ossos. Dessa forma, é possível que a causa da morte também seja indicada no exame.

No momento, o caso está sob o comando do delegado Joaquim Adorno, titular do Grupo Especializado no Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Gaecri). A delegada responsável por toda a investigação e titular do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), Ana Paula Machado, está de férias.

Defesa

Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) informou que faz a defesa de Reidimar no processo referente a Luana e que “em relação aos novos fatos noticiados pela imprensa, a DPE-GO esclarece que não foi intimada sobre eventual audiência de custódia e, consequente, representação legal.”

Em reportagem do POPULAR publicada no dia 16 de dezembro de 2022, a mãe de Thais nutria fortes esperanças de que a filha ainda estivesse viva. “Eu sinto, dentro do meu coração, que ela não morreu”, disse Jacione Carneiro, de 39 anos. Nesta quarta, depois de acompanhar o trabalho policial e se deparar com os possíveis restos mortais da filha, Jacione se emocionou e pediu por justiça. “Se foi ele, eu quero que ele pague pelo que ele fez.”

Reidimar pode ser autor de mais crimes

A semelhança dos desaparecimentos das estudantes Thais Lara da Silva, de 13 anos, e Luana Marcelo, de 12, faz com que a polícia não descarte a possibilidade de que o ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, tenha cometido outros crimes do mesmo tipo.

Inclusive, o caso de Thais foi reaberto por conta das similaridades com o de Luana. A garota de 12 anos desapareceu no dia 27 de novembro de 2022 depois de sair para comprar salgados em um supermercado a menos de 500 metros da casa em que morava no Setor Madre Germana II, em Goiânia. Thais também sumiu nas proximidades de casa em que morava, depois de sair para ir em uma feira e não voltar mais.

Além do sumiço, as garotas também tinham idades próximas, estudavam na mesma escola, moravam a apenas cinco ruas de distância uma da outra e eram descritas pelas famílias como garotas calmas e caseiras. No momento em que ambas morreram, Reidimar era vizinho delas. Entretanto, ao contrário do caso de Luana, em que ele admitiu ter violentado a garota sexualmente, no caso de Thais ele negou que tal fato tenha ocorrido.

Caso a Polícia Técnico-Científica confirme que a ossada encontrada na casa em que Reidimar morava em 2019 é de Thais, a morte das duas meninas também estará cheia de semelhanças. No caso de Luana, o ajudante de pedreiro admitiu a ter estrangulado, ateado fogo no corpo e enterrado ele no quintal. É praticamente a mesma sequência que ele diz ter feito com Thais. As similaridades dos casos fazem com que as autoridades desconfiem de um padrão de atuação e considerem a possibilidade de mais vítimas.

Arrependimento

Ao POPULAR, fontes do sistema prisional disseram com exclusividade que ao admitir a autoria da morte de Thais, Reidimar tinha a intenção de “confessar seus pecados”. Ele também teria chorado enquanto relatava o crime.

Reidimar, que está preso na Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia por questões de segurança, teria solicitado uma conversa com o diretor do local, Irleone Rodrigues, para quem pediu uma Bíblia para confessar o assassinato da adolescente que está desaparecida há 3 anos. (Colaborou Ton Paulo)