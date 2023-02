A Polícia Civil indiciou o servente de pedreiro Reidimar Silva Santos, de 31 anos, pela morte da estudante Thaís Lara da Silva, que foi dada como desaparecida em agosto de 2019 aos 13 anos de idade. Reidimar se encontra preso desde o dia 29 de novembro pela morte de outra menina, a também estudante Luana Marcelo Alves, de 12 anos. As duas vítimas moravam no mesmo bairro do indiciado, no Setor Madre Germana II, em Goiânia, e o caso de Thaís foi reaberto pela Polícia Civil após a prisão de Reidimar.

Pela morte de Thaís, o servente foi indiciado por homicídio duplamente qualificado (emprego de meio cruel para a morte e sem permitir a defesa da vítima), além de ocultação e vilipêndio de cadáver. Apesar da suspeita de que ele possa ter estuprado a estudante, não foi confirmado a ponto de incluir no indiciamento. O inquérito foi encaminhado para o Judiciário na sexta-feira (3).

Em seu relatório final, a delegada Ana Paula Machado, do Grupo de Investigação de Desaparecidos da Polícia Civil, destaca que laudo pericial constatou a segmentação do corpo da vítima por meio de uso de força, com diversos golpes até fraturar os ossos dos membros superiores e inferiores, na altura dos braços, antebraços e coxas. Reidimar, ao confessar o crime para a polícia, não havia comentado sobre isso.

Leia também:

- Ossada encontrada em casa de Goiânia é da estudante Thais Lara, diz polícia

- Família de Thaís Lara recorre à Justiça para sepultamento

- Ajudante de pedreiro matou menina enforcada após ela perguntar se ele era estuprador, diz PC

O servente confessou no dia 11 de janeiro ter matado Thaís em agosto de 2019, no dia que ela desapareceu após ir para uma feira no Madre Germana, no fim da tarde. Em seu depoimento, Reidimar contou que uma semana antes do crime, ela apareceu na porta de sua casa no dia atrás do filho dele, uma criança que na época tinha apenas quatro anos de idade e por quem a estudante demonstrava afeição. Thaís e o menino andaram por cerca de 10 minutos na rua neste dia.

Ainda na confissão, Reidimar contou que três meses antes voltou a usar crack, que no dia do crime estava sob o efeito da droga quando Thaís atravessou o portão e perguntou pelo filho dele. A criança não estava e ela o teria questionado se era verdade a história que contavam sobre ele, de ser um estuprador.

Conforme O POPULAR mostrou em dezembro e janeiro, o servente respondeu um processo por estupro contra uma adolescente de 15 anos em 2015, mas foi absolvido porque a vítima não foi localizada para a audiência de instrução e julgamento e, segundo a Justiça, não havia como rebater a versão apresentada por Reidimar em juízo.

Ao ouvir a pergunta de Thaís, o servente diz que ficou muito nervoso e a segurou pelo pescoço, asfixiando-a até a morte. O acusado também contou que primeiramente enrolou o corpo em um lençol e pensou em jogar pelo muro, mas estava bastante debilitado pelo uso do crack, preferindo colocar uma fossa e queimá-lo.

A confissão, após uma suposta conversão religiosa dentro da cadeia, foi fundamental para a resolução do caso, visto que nenhuma das 14 testemunhas ouvidas pela Polícia Civil conseguiram apontar uma relação entre o suspeito e a vítima e no dia do desaparecimento os dois não haviam sido vistos juntos. O caso de Luana foi resolvido, por exemplo, porque imagens de câmeras de segurança mostraram Reidimar se aproximando dela minutos antes do sumiço.

Quando Reidimar revelou ter matado Thaís, a polícia só tinha levantado que ambos se conheciam nas redes sociais e que o primeiro depoimento dele tinha importantes contradições.