Cidades Assista aos depoimentos do pai e filho antes de serem mortos em delegacia em Miracema, Tocantins Quinze homens armados invadiram delegacia em Miracema e mataram os dois, que são suspeitos de morte de sargento da Polícia Militar do Tocantins

O Jornal do Tocantins, do Grupo Jaime Câmara, revelou com exclusividade os depoimentos prestados pelo aposentado Manoel Soares da Silva, 67 anos, e seu filho, o auxiliar de produção Edson Marinho da Silva, de 37 anos ao delegado plantonista José Lucas Melo da Silva. Os dois são negros e prestaram depoimento ao delegado por videoconferência da Secretaria da S...