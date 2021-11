Cidades AstraZeneca pede à Anvisa inclusão da terceira dose na bula de vacina contra Covid A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 18 anos de idade ou mais

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu pedido da farmacêutica AstraZeneca para incluir na bula uma dose de reforço do imunizante contra a Covid-19. Atualmente, a bula da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e produzida no Brasil pela Fiocruz, prevê duas doses para a imunização completa. A proposta envolv...