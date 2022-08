Cidades Ataque de abelhas mata três cachorros e fere moradores, em Jaraguá Rua precisou ser isolada e a colmeia foi retirada do local por um apicultor; a árvore precisou ser derrubada

Três cachorros morreram após um ataque de abelhas, em Jaraguá, na região central de Goiás. O enxame estava no coqueiro do quintal de uma casa e atacou também alguns moradores, sem gravidade. Os Bombeiros e a Polícia Militar precisaram ser acionados. A rua precisou ser isolada e a colmeia foi retirada do local por um apicultor. A árvore, no entanto, precisou ser de...