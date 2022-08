Cidades Atraso do MEC trava matrículas de aprovados no ProUni, em Goiás Instituições de ensino acusam pasta de atrasar injustificadamente envio de informações dos candidatos necessárias ao processo de conferência de documentos e matrícula

Há um ano, Maicon Douglas Monteiro, de 18 anos, se mudou de Porangatu para Goiânia com o objetivo de cursar uma faculdade. O sonho está perto de virar realidade, uma vez que o rapaz foi pré-aprovado com uma bolsa no ProUni para o curso de Engenharia de Produção. No entanto, Maicon faz parte dos milhares de candidatos que estão temporariamente impedidos de dar início a...