Cidades Atraso na verba do SUS preocupa prestadores de serviços de Goiânia Problema começou na virada do ano e afeta o orçamento de clínicas de hemodiálise e de laboratórios que dependem dos recursos públicos e atendem 2 mil pacientes

Desde o início do ano, prestadores de serviços de Goiânia que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) vêm sofrendo com os atrasos recorrentes de repasse de verbas do Ministério da Saúde (MS). O problema afeta diversos setores, como as clínicas de hemodiálise, que dependem do dinheiro para manter vivos cerca de 2 mil pacientes atendidos na capital através da saúde públic...