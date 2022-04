Cidades Atriz não prometeu sexo em caso de reeleição de Bolsonaro, como diz blog A assessoria da atriz, o jornalista responsável pela entrevista e a editora-chefe da revista negam que a declaração tenha sido dada ou publicada

É falso um texto de blog que circula em grupos de WhatsApp e Facebook, segundo o qual a atriz Alinne Moraes teria dito que “faria sexo com 100 eleitores do atual presidente [Jair] Bolsonaro [PL] caso o mesmo seja reeleito”. Segundo o site, a afirmação teria sido feita em uma entrevista à revista CLAUDIA, em janeiro de 2022. O texto original da revista, no entant...