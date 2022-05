Cidades Atuação de Guarda Civil em escola de Goiânia vira apuração criminal Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) abriu dois procedimentos para investigar confusão em escola municipal. Na ocasião, alunos de 11 a 14 anos foram atingidos por spray de pimenta

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) abriu dois procedimentos para apurar possíveis responsabilidades na confusão envolvendo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que acabou com estudantes de 11 a 14 anos atingidos por spray de pimenta em uma escola municipal de Goiânia. Um dos procedimentos é no âmbito criminal e outro para verificar responsabilidades administrativas...