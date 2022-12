Cidades Audiência de homem filmado ao matar sogro é adiada por falta de laudo de insanidade mental Após o resultado da perícia, ele será interrogado e, juntamente com as alegações finais do Ministério Público e da defesa, a Justiça vai determinar se Felipe Gabriel passará ou não por júri popular

A audiência de instrução do ex-servidor público Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, acusado de matar o sogro em uma farmácia de Goiânia, foi adiado para aguardar o laudo do exame de insanidade mental do réu. O aposentado João Rosário Leão, de 63 anos, foi morto a tiros, em 27 de junho deste ano. Câmeras de segurança registraram toda a ação do acusado. O juiz A...