Cidades Audiência deve definir votação do Plano Diretor de Goiânia Discussão pública marcada para esta terça-feira (4) deve ser a última antes da votação do relatório e da apreciação no plenário da Câmara Municipal

Os rumos do planejamento de Goiânia para os próximos anos serão debatidos em audiência pública nesta terça-feira (4), às 9 horas, na Câmara Municipal. Esta deve ser a última discussão aberta entre sociedade e vereadores sobre o projeto que voltou para a Casa no final de novembro, após ter ficado mais de um ano com o Paço Municipal e não ter sofrido qualquer alteração ofici...