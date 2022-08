Cidades Auditor fiscal é indiciado por corrupção após cobrar para destruir processos Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado em fevereiro deste ano na Comarca de Urutaí, a 169 km de Goiânia

A Polícia Civil (PC) indiciou nesta terça-feira (23) um auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás suspeito de cobrar dinheiro para destruir processo contra um contribuinte de Pires do Rio, a 145 km de Goiânia. A Operação Fake Fine foi deflagrada em abril deste ano, quando o servidor foi preso por corrupção passiva e falsidade ideológica. De acordo com as invest...