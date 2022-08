Aulas do programa Vida Ativa com atividades gratuitas são retomadas no formato presencial, em Goiânia. Durante a pandemia, as aulas foram realizadas no formato virtual e, exceto para os grupos com idade superior a 80 anos, agora retorna às atividades nos pontos de oferta.

As inscrições são realizadas diretamente com o professor responsável por cada aula ou por telefone, no Departamento de Lazer Municipal da Agetul, por meio do número (62) 3524-1180. Para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade e atestado de aptidão física.

A iniciativa atende jovens, adultos e idosos com atividades realizadas nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. Dentre as atividades disponíveis, estão: ginástica, hidroginástica, natação, entre outras. As funções são variadas, entre modalidades individuais e coletivas, sempre acompanhadas por profissionais qualificados.

Os alunos são constantemente avaliados e têm seus dados inseridos no aplicativo destinado ao acompanhamento.

Programa Vida Ativa

Criado em 1992, o projeto idealizado pela Prefeitura de Goiânia leva atividades físicas gratuitas à população e, atualmente, tem ações em 18 pontos da capital. O Programa foi implantando em associações de bairros, locais de ações comunitárias, clubes, por ações intersetoriais e da integração e parcerias entre órgãos/entidades governamentais e privados.

Pontos do Vida Ativa

- Clube do Povo – Região Noroeste

- Bosque Bougainville – Parque das Laranjeiras

- Associação de Moradores do Conjunto Riviera;

- Cras – Vila Canaã

- Clube Morada Nova

- Parque Lago das Rosas

- Vila Nova

- Paço Municipal

- Parque Flamboyant

- Aruanã 1, 2 e 3

- Centro Comunitário João XXIII- Crimeia Leste

- Setor Pedro Ludovico

- Vila Redenção

- Campo de Futebol da Vila Redenção

- Parque Vaca Brava

- Associação de Idosos do Bairro Feliz (professor Alexandre Medeiros)

- Cenart Rhema – Vila Nova (professora Dayanna)

- Bosque dos Buritis (professora Karla)

