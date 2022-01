Cidades Aulas em Aparecida de Goiânia começam nesta segunda-feira (24) e em regime presencial 115 unidades da rede pública municipal de ensino irão funcionar adotando o modelo presencial para atender os 43 mil alunos matriculados no município

As aulas em 115 unidades escolares da rede pública de ensino de Aparecida de Goiânia começam nesta segunda-feira (24) em regime presencial. Mais de 43 mil alunos estão matriculados no município, incluindo parte Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Entidades Filantrópicas conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação (SME). De acordo...