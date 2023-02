Cidades Aulas são suspensas em escola estadual após suposto contato de alunos com piolhos de pombo Segundo a Secretaria Estadual de Educação, aulas foram suspensas para dedetização

Alunos de uma escola de Goiânia passaram mal depois de uma suposta infestação de piolho de pombo na instituição. De acordo com a diretora da escola, Nara Justina Queiroz, cinco alunos de uma mesma sala reclamaram que estavam com coceira. Três deles, segundo ela, apresentavam uma vermelhidão na pele. A diretora do Colégio Estadual Benedito Lucimar Hesketh da Silva ...