Aulas voltam em Goiás com protocolos sanitários e ações educativas de trânsito Rede particular começa a voltar nesta segunda. Escolas públicas, a partir de terça

A maior parte das escolas públicas e particulares de Goiás retoma as aulas nesta semana. Nas unidades municipais e estaduais, a volta está marcada para esta terça-feira (2). Com a estimativa de que 1,5 milhão de goianos esteja na educação básica, a expectativa é de que a retomada seja acompanhada de atenção por parte do poder público. Apenas nas escolas da rede estadual são 5...