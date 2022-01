Cidades Aumenta para 26 número de mortos por chuvas na Bahia Segundo o boletim, 715.634 pessoas foram afetadas

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) informou na última segunda-feira (3) que o número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia subiu para 26. De acordo com a Sudec, a nova vítima confirmada é um homem de 39 anos de idade, que morreu afogado no povoado do Sabiá, na zona rural do município de Belo Campo. O boletim ainda informou qu...