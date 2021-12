Cidades Aumento da área urbana previsto em relatório de Plano Diretor de Goiânia chega a 30% Cerca de 133,2 km² será a área rural com liberação para ser urbanizada. Tamanho ainda pode ser modificado

A área urbanizável que fará parte do novo desenho de Goiânia, caso a proposta em debate na atualização do Plano Diretor (PD) seja aprovada, terá cerca de 133,2 quilômetros quadrados (km²), o que corresponderia a 18% do território da cidade. O POPULAR calculou o espaço com base em informações colhidas com técnicos e vereadores. O tamanho ainda não está definido, visto...