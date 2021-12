Prefeitura suspende obra em área de ONG de Goiânia

A construção do Centro de Capacitação Profissional e de Esportes em uma área pública municipal do Residencial Village Veneza, na região Sudoeste de Goiânia, foi suspensa nesta quarta-feira (8) por determinação do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). A medida foi tomada depois de reportagem do POPULAR mostrar, na edição de quarta, que a obra seria usada pela organização não-governamental (ONG) + Ação é Trabalho Pela Cidadania - Consciência do Dever, fundada pelo vereador Leandro Sena, que pertence ao mesmo partido do prefeito, e que tem a permissão de uso da área. Sena hoje é conselheiro na entidade e tem familiares que também atuam nela.

O terreno é público, mas está cedido para a ONG desde 2011, por meio da Lei Municipal 9.126, que desafetou a área e permitiu promover a permissão de uso à entidade. Em janeiro de 2012, o então prefeito Paulo Garcia (PT) assinou a permissão em que competia à ONG a realização da obra do centro comunitário na área em até dois anos, tendo de ser iniciada no prazo de 12 meses. Como isso não ocorreu, em 2013, o termo foi revalidado por mais dois anos. O mesmo foi feito em 2015, desta vez com a ideia de um acordo com a empreiteira responsável por lotear o bairro para a obra.

Suspeitos de planejar explosão de caixas eletrônicos esperavam por reforços em Araçu, diz PM

Os oito mortos em confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (8), em Araçu, receberiam reforços antes da explosão dos caixas eletrônicos em Nova Crixás. Esta é a suspeita apresentada pela Polícia Militar (PM) depois da ação que foi montada após denúncia de que um grupo de pessoas fortemente armadas estava hospedado em uma chácara na cidade, que fica a 70 km de Goiânia. O caso será apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Trindade, da Polícia Civil.

Comandante de Operações de Cerrado, coronel Marcelo Granja detalha que em áudios gravados dos celulares dos suspeitos, constam mensagens que confirmam que alguns dos suspeitos voltariam a São Paulo, e que deveriam retornar “com o time completo antes de sábado”. Para o coronel, mais pessoas deveriam vir para participarem do crime. Os mortos têm entre 18 e 40 anos e passagens por roubo de cargas e explosão de caixas eletrônicos, crime conhecido como “novo cangaço”.

Taxa de iluminação pública sobe 100% em Goiânia

Em Goiânia, a taxa de iluminação pública vai mais que dobrar de valor a partir de 2022. Os novos valores da taxa – chamada de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) – foram divulgados nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial do Município (DOM) e devem entrar em vigor a partir de abril do próximo ano, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). O valor, que varia conforme os bairros e que hoje tem teto de R$ 11,93, vai chegar a custar R$ 24,35.

O reajuste tem como justificativa a troca de toda a iluminação da capital por lâmpadas de LED (da sigla em inglês de Light Emitting Diode). No total, Goiânia possui cerca de 177 mil pontos instalados e a predominância é de lâmpadas a vapor de sódio, contando também com lâmpadas a vapor de mercúrio e metálico. A iluminação de LED corresponde apenas a 4,3% do parque luminotécnico. Inicialmente, o valor pago pela troca será distribuído em cinco anos, com taxas decrescentes.