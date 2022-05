Cidades Aumento de algas no Jardim Botânico é analisado pela Amma A Amma informou que não foi identificado despejo de esgoto clandestino, mas que novas análises estão sendo realizadas. A multa para esta infração pode chegar a R$ 50 milhões

O cenário no Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, já não é mais o mesmo. Algas estão tomando conta dos lagos e já chamam a atenção de quem faz caminhadas e passeios no parque. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) informou que monitora a água com frequência e que não foi identificado despejo de esgoto clandestino, mas que novas análises estão s...