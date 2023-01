A sanção presidencial, nesta quarta-feira (11), da lei federal que aumentou a pena para o crime de injúria relacionada a raça, cor, etnia ou procedência nacional foi bem recebida por lideranças que defendem a causa negra em Goiás. Entrevistados pelo POPULAR nesta quinta-feira (12), eles ressaltaram a importância da medida. Eles a enxergam como uma sinalização do governo federal de que haverá espaço para políticas públicas neste sentido na atual gestão.

A pena para o crime de injúria racial foi aumentada de 1 a 3 anos de reclusão para 2 a 5 anos, podendo ser dobrada caso o crime seja cometido por duas ou mais pessoas. Isto aconteceu porque a pena foi equiparada à do crime de injúria racial. O texto da Lei 14.532/23 foi sancionado sem vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio da Silva.

Vice-presidente da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados Seção Goiás (OAB-GO), Carlos André considera que a equiparação das penas para as duas infrações é um importante sinal para a sociedade brasileira e um indicativo pelo governo federal de que o tema terá espaço na nova gestão. “É uma política pública que não foi feita só pela Presidência, mas pelo Congresso Nacional. É uma tentativa de eliminar não só o racismo estrutural mas o racismo institucional também.”

A expectativa com a mudança é que aumentem as denúncias de racismo. “Existe uma tendência no Brasil que se utiliza do artifício de brincadeira para fazer a lógica do racismo.”

O advogado explica que a diferença entre as duas tipificações delituosas abria espaço para a adoção da de menor complicação ao acusado. O racismo era interpretado como ofensa a um grupo enquanto que a injúria se referia a uma pessoa. “A tendência era que o delegado, o Ministério Público interpretassem que foi só uma pessoa atingida, não uma comunidade”

André considera que a alteração passa um recado claro para as pessoas que cometem este tipo de crime, no sentido de deixá-las em alerta para a questão. No entanto, ele pondera que isto não será suficiente para alterar a realidade brasileira. “O que faz com que as pessoas tenham uma mudança é uma perspectiva educacional.”

Ieda Leal atuou por anos como coordenadora do Movimento Negro Unificado. A atuação neste campo social a levou a assumir, na última quarta, a Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção Nacional da Igualdade Racial, no recém-criado Ministério da Igualdade Racial do governo federal.

A ativista social considera que a lei era necessária. “É uma medida muito justa porque o crime de racismo tinha esta possibilidade de julgamento como injúria, e talvez não fosse o melhor caminho e mais correto. Ele sendo equiparado ao crime de racismo, com todo o rigor da lei, para nós, é mais um componente para ajudar no combate ao racismo”, considera Ieda.

A justificativa de brincadeira para a prática de ofensas não será mais permitida, bem como, quando aplicada em caráter supostamente humorístico, terá a pena acrescida em um terço. “Racismo é coisa seríssima que destrói o outro. Então, as pessoas que cometem crime têm de ser investigadas, e caso se comprove (a agressão), elas têm de ser punidas.”

Ieda considera que a sanção da lei é um marco para a questão. “É o compromisso de um governo que quer contribuir para o fim do racismo”, considera ela. A ativista pontua também que será importante a atuação em rede de todas as esferas públicas para tratar desta questão e pontua ainda que as vítimas não podem se calar. “As pessoas têm de continuar a exercer o poder de denunciar e gritar quando forem violentadas por estes criminosos.”

Crime se torna imprescritível

Já está em vigor a nova lei que equipara as penas do crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Ao se tornar imprescritível significa que o Estado não tem mais um tempo limitado para punir a pessoa que comete esse crime.

Matheus Falivene, doutor em Direito Penal explica que a nova lei aumenta a pena da injúria racial que agora pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos e incluí também os casos de postagem em redes sociais ou na internet.

Antes, a pena era de 1 a 3 anos. A pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas.

Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística e se for cometido por funcionário público.

Lúcia Xavier, coordenadora-Geral da Criola, organização de mulheres negras que há 30 anos luta contra o racismo, afirma que a mudança traz um novo cenário político para luta antirracista.

Quem for vítima de injúria ou racismo deve procurar uma delegacia para registrar a ocorrência, como orienta Falivene. A vítima também pode procurar a Defensoria Pública. (Agência Brasil)