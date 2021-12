Projeto que cria mais 4 vagas de vereador em Goiânia pode representar gasto de R$ 12 milhões por ano

O vereador Clécio Alves (MDB), que é vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, apresentou, nesta quinta-feira (16), uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município que aumenta de 35 para 39 a quantidade de vereadores do legislativo goianiense. A medida entraria em vigor na próxima legislatura. O aumento pode representar um gasto aproximado de R$ 12,4 milhões ao ano, já que cada vereador custa ao menos R$ 3,1 milhões anualmente, segundo levantamento feito pelo POPULAR, com dados de 2019.

A apresentação da proposta de aumento das vagas de vereador a partir da próxima legislatura foi confirmada pela assessoria de Clécio. No entanto, em um áudio vazado durante a transmissão da sessão desta quinta, o parlamentar ainda fala em uma “correção de subsídio”, ou seja, de aumento do salário dos vereadores, também a partir do próximo mandato. Como a proposta ainda não foi disponibilizada na íntegra, não há mais detalhes quanto a esse ajuste.

Chuva enche ruas de Goiânia de buracos

Mais chuvas, mais buracos nas ruas de Goiânia. Motoristas reclamam do aumento de problemas no asfalto, especialmente nos últimos dias. Com a previsão da continuidade do período chuvoso, a preocupação de quem trafega todos os dias pelos endereços esburacados não é só com prejuízos financeiros, mas com acidentes. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que trabalha para diminuir os transtornos e que os endereços com problemas podem ser indicados pelo aplicativo Goiânia 24 horas e pelo WhatsApp da pasta.

No Jardim Santo Antônio, a contadora Rosane Alencar, de 41 anos, disse temer pelas manobras dos motoristas para desviar dos buracos. Ela parou o carro em uma padaria no cruzamento da Avenida Bela Vista com a Avenida A e se assustou com um carro que freou bruscamente para não cair em um buraco. “O motorista certamente não sabia dos buracos e quase bateu. Ao desviar, foi inevitável cair em outro buraco.”

Prédio na Praça Cívica passa por restauração para se tornar “novo cartão postal” de Goiânia

Instalada em frente à Praça Cívica, na Rua 82, a sede original do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) está em reforma. Presente entre as avenidas 82 e 85, no Setor Sul, desde 1939, o prédio é parte fundamental da história do Estado com seu acervo, legado e a própria estrutura. “Nosso objetivo é transformar o prédio no novo cartão postal de Goiânia. Aberto à comunidade e transparente, tanto que as grades antigas foram retiradas e serão de vidro após a conclusão da restauração”, diz o presidente da instituição, Jales Guedes Coelho Mendonça.

Além do edifício histórico, ao passar em frente ao IHGG é possível ver o Painel Memória Goianiense, executado pelos artistas plásticos Patrícia Lobo e Henrique Manuel, que retrata elementos e personalidades que ajudaram a construir a capital. A obra de arte está no mural da sede construída em 1999, bem ao lado da original.