Com a inflação, aumento no valor do IPTU chega a 61% em Goiânia

O aumento máximo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Goiânia, de acordo com os valores calculados a partir do simulador feito pela Prefeitura, será de 61% em relação ao que foi pago pelos contribuintes neste ano. Esse índice pode ainda ser alterado a depender de como fechar a inflação de dezembro. Para o cálculo, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) estimou o índice de 11,07%, que é o que consta nas simulações. Este é somado ao valor de 45%, que é o limitador aprovado via emenda parlamentar na atualização do Código Tributário Municipal (CTM) aprovado em setembro deste ano.

Muitos contribuintes, ao realizarem suas simulações, questionaram o aumento acima dos 45%. Isso porque havia um entendimento de que nenhum IPTU teria mais de 45% de acréscimo em relação ao valor que foi pago de 2021. No entanto, no parágrafo 4º do artigo 168 do novo CTM, está definido que o “valor do IPTU para o exercício de 2022 não poderá ter acréscimo superior a 45% relativamente ao valor lançado no exercício de 2021, sem prejuízo da reposição das perdas inflacionárias”. Assim, o Paço acrescenta a inflação do período e alguns casos excedem o limitador.

Jovens entre 18 e 29 anos deixam de tomar a 2ª dose contra Covid-19, em Goiânia

Em Goiânia, quatro a cada dez jovens com idade de 18 a 29 anos que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, não retornaram para a aplicação da dose 2° da vacina. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. Outras 22,4 mil pessoas da mesma faixa etária na capital não tomaram sequer a primeira dose do imunizante, correspondendo a 8% do total estimado. Para tentar ampliar a cobertura vacinal, não apenas para esta faixa etária, a prefeitura começou a vacinação itinerante, que vai percorrer terminais de ônibus, praças e shoppings.

Goiânia imunizou 56,6% da população total com duas doses ou com dose única, no caso da Janssen. A terceira dose, ou reforço, foi aplicada em 9,3% dos habitantes. Entre 12 e 17 anos, cujo retorno para a segunda aplicação começa nestas semanas, apenas 2,3% estão com o esquema vacinal completo. Ainda assim, os números para a dose 1 já são insatisfatórios. Isto porque, 64,7% tomaram a dose 1. A vacinação de adolescentes, não apenas para Covid-19, mas para meningite e HPV, por exemplo, está abaixo das metas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS).

Insatisfeitos sugerem filha de Iris Rezende na vice de Caiado

Ainda insatisfeitos com a indicação do presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, à vice do governador Ronaldo Caiado (DEM) em 2022, aliados do democrata têm buscado em Ana Paula Rezende uma alternativa emedebista para a vaga. A filha do ex-governador Iris Rezende era, ao menos até julho, filiada à sigla — desde aquele mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não publica mais atualizações com as relações dos filiados a todos os partidos do País devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O primeiro a defender abertamente a questão foi o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego), Renato de Castro, em entrevista à Rádio Alvorada, de Goianésia, na semana passada. Ele disse que, apesar de apoiar Caiado, é um dos que trabalha “duramente” para que o presidente do MDB não seja candidato a vice-governador, e sugeriu o nome de Ana Paula para o posto.