Cidades Aumento no número de apreensão de cigarros eletrônicos preocupa autoridades em Goiás Goiás, por ter uma localização geográfica centralizada, figura como entreposto de armazenamento e distribuição para os demais estados

De uso e comercialização proibidos no Brasil, o cigarro eletrônico tem preocupado as autoridades, não só em relação às implicações criminais e fiscais, como também na questão de saúde pública, já que foi comprovado que a substância química inalada é prejudicial à saúde humana. Dados da Receita Federal revelam que o crescimento de apreensões do cigarro eletrônico superou a...