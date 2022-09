Cidades Ausência de leis paralisa avaliação de projetos de obras e abertura de empresas em Goiânia Emissão de alvarás também está prejudicada sem complemento da legislação decorrente do Plano Diretor

Nenhuma obra foi iniciada nos últimos 15 dias em Goiânia. Nem mesmo a análise de projetos arquitetônicos ou a liberação para funcionamento de uma nova empresa na capital estão sendo realizados por determinação do Paço Municipal. Isso ocorre desde que o novo Plano Diretor (PD) entrou em vigor, no último dia 1º, e revogou o anterior e todas as suas leis complementares,...