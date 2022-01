Cidades Ausências de profissionais da saúde por Covid geram sobrecarga Profissionais têm se contaminado com a Covid e gerado desfalques. Situação preocupa sindicato da categoria em Goiás

Profissionais da saúde e entidades da área reclamam da sobrecarga de trabalho causada pelo afastamento de colegas infectados pela Covid-19 em Goiânia. A situação agrava ainda mais o cenário de demanda aumentada de atendimentos na rede municipal que a capital enfrenta desde o fim de 2021. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estad...