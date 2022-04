Cidades Autor de disparo que matou Hipster da Federal é indiciado por posse ilegal de arma de fogo No entanto, homem foi isento de culpa no caso da morte, uma vez que a polícia constatou ter havido legitima defesa

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu, na última terça-feira (12), o inquérito do caso da morte do policial federal Lucas Valença, de 36 anos, conhecido como Hipster da Federal, morto com um tiro de espingarda no dia 2 de março em uma propriedade rural de Buritinópolis. As investigações concluíram que o autor do disparo agiu em legitima defesa, mas o homem acabou i...