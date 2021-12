Cidades Auxílio gás começa a ser pago em janeiro; confira o calendário O valor corresponde a 40% do preço do botijão e será repassado aos beneficiários a cada dois meses

O pagamento do auxílio gás – benefício de R$ 52,00 para famílias que recebem o Auxílio Brasil – está previsto para começar no dia 18 de janeiro de 2022. O projeto foi sancionado na última quarta-feira (22) pelo presidente Jair Bolsonaro e abre crédito de R$ 300 milhões para custear o auxílio às pessoas de baixa renda. O valor a ser pago corresponde a 40% do preço do b...