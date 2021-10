Auxílio-saúde para juízes tem aumento de até 177% em Goiás

Juízes e desembargadores de Goiás terão aumento que varia de 42% a 177% no auxílio-saúde, pago mensalmente desde maio do ano passado. O valor era de R$ 1.280 e passa a ser escalonado pela faixa etária dos magistrados, variando de R$ 1.824 a R$ 3.546.

Decreto que muda o chamado Programa de Assistência à Saúde Suplementar foi publicado nesta quarta-feira (27), assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Carlos Alberto França.

Criado grupo que fará plano de mobilidade para Goiânia

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia nesta quarta-feira (27) o decreto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) que define o grupo de trabalho que irá elaborar o Plano de Mobilidade Urbana da capital. Sete representantes de quatro secretarias municipais e da Universidade Federal de Goiás (UFG) formam o grupo, que deverá apresentar uma proposta no prazo de 120 dias, tempo que poderá ser prorrogado. As atividades serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh).

O Plano de Mobilidade Urbana é uma exigência legal prevista na Lei 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. As cidades com população acima de 250 mil habitantes devem estar com o documento pronto até abril de 2022, sob pena de não receberem verbas federais destinadas à área. Seu objetivo é integrar o planejamento urbano, transporte e trânsito, priorizando o pedestre, o transporte coletivo e veículos não motorizados, como bicicletas.

Escolas municipais de Goiânia voltam 100% em janeiro

A rede municipal de Goiânia retomará as aulas 100% presenciais a partir de 19 de janeiro de 2022, início do calendário escolar. A decisão tem respaldo em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira (27). O retorno, no entanto, começa ainda este ano. A intenção da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) é que os estudantes do 5º e 9º anos, que farão a prova do Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb,) estejam todos em sala de aula já em novembro.

Atualmente, a ocupação das escolas é limitada pela exigência de que as cadeiras dos alunos estejam, no mínimo, a um metro de distância cada. Os professores devem ficar, pelo menos, dois metros afastados dos estudantes. Com o novo decreto, esta limitação deixa de valer.