Cidades Auxiliar de serviços gerais é condenado a mais de 3 anos de prisão por tentativa de feminicídio Vítima fugiu do hospital sem receber alta médica por ter medo das ameaças que sofria do autor dos disparos

Um auxiliar de serviços gerais foi condenado nesta sexta-feira (12) a mais de 3 anos de prisão por tentar matar a tiros uma mulher no setor Parque Atheneu, em Goiânia. Apesar das alegações da defesa, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara acusou o homem, de 21 anos, pelo crime de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu em agosto de 2019 e, de acordo com as investigações, o denu...