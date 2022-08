Cidades Auxiliar de serviços gerais acusado de tentativa de feminicídio no Parque Atheneu vai a júri popular Homem de 21 anos é suspeito de disparar contra mulher, que foi baleada no pescoço, mas sobreviveu. Crime ocorreu em 2019

O auxiliar de serviços gerais Carlos Daniel Alves Pereira Resende, conhecido como Baby, de 21 anos, irá a júri popular nesta sexta-feira (12), em Goiânia. O homem será julgado por tentativa de feminicídio contra Sâmea Caroline Lopes da Silva Oliveira, em agosto de 2019, no Parque Atheneu. O julgamento deverá iniciar às 8h30, no Fórum Criminal do Jardim Goiás, onde a...