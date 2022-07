Cidades Avó é presa após bebê morrer asfixiado, em Itumbiara Mulher teria sido encontrada desacordada e sob efeito do álcool enquanto a criança já estava morta

Um bebê de apenas quatro meses morreu asfixiado quando estava na casa da avó, no último fim de semana, no município de Itumbiara. A mulher, de 54 anos, foi presa em flagrante suspeita de ter negligenciado a criança. Segundo a polícia, o pai do bebê e filho da suspeita disse tê-la encontrado bêbada e desacordada enquanto o bebê já estava morto. A Polícia Civil inform...