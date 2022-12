Um motociclista atropelou uma mulher e uma criança de cinco anos em Catalão, na região sudeste de Goiás. Ambas eram avó e neta e em um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o veículo atinge as duas, que são jogadas no chão com o impacto da moto (assista acima).

O caso aconteceu na segunda-feira (5), na avenida José Marcelino. Segundo a Polícia Militar, o homem perdeu o controle da motocicleta. O Corpo de Bombeiros atendeu a criança, que teve ferimentos leves na cabeça, perna e antebraço.

Já o motociclista e a mulher foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para um hospital da região.

O POPULAR não conseguiu o estado de saúde atualizado deles. Segundo a polícia, eles foram encaminhados inconscientes para o hospital devido ao impacto da moto contra os corpos.