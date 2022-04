Cidades Avó e netas que desapareceram em Anápolis são encontradas em Goianápolis Mulher e crianças estavam desaparecidas desde o dia 30 de março

*Atualizada às 12h27 Foram encontradas na manhã desta segunda-feira (6) a avó e as netas que estavam desaparecidas desde o dia 30 de março deste ano. Tasmania Silva Lucena, de 46 anos, e as netas, Isabella Silva Fernandes, de 11, e Júlia Silva Fernandes, de 6, desapareceram em Anápolis, mas foram encontradas no município de Goianápolis. Conforme o major Wesley da Cunha, da Políc...