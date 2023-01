As fortes chuvas em algumas regiões de Goiás devem continuar nesta quinta-feira (5) e também pelos próximos dias. A estimativa é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta que as regiões Centro, Leste, Norte e Sudoeste do estado poderão ter chuvas intensas, com riscos de tempestades.

De acordo com André Amorim, gerente do Cimehgo, as fortes chuvas podem acontecer devido ao avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil. “Esse avanço vai favorecer a formação de um corredor de umidade, e, consequentemente, teremos áreas de instabilidade em várias regiões do estado”, afirmou.

Amorim detalha ainda que, por esse motivo, as pancadas de chuvas isoladas poderão vir volumosas, acompanhadas de rajadas de vento e raios. “Diante do risco de chuvas intensas, as pessoas têm que tomar alguns cuidados. Na iminência de uma tempestade, é importante procurar um lugar seguro e, em caso de necessidade, contatar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros”, destacou.

Cidades

Entre as cidades com risco de tempestades nesta quinta-feira (5), estão, segundo o Cimehgo, na região Central: Goianésia, Palmeiras de Goiás, Goiânia e Região Metropolitana; na região Norte: Cavalcante, Porangatu e Niquelândia; na região Leste: Entorno do Distrito Federal, Formosa, Simolândia; e, na região Sudoeste: Rio Verde, Jataí, Iporá e São Simão.

