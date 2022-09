Cidades Avenida 44 terá velocidade máxima de 40 km/h a partir da próxima semana Fiscalização irá garantir que nova regra será cumprida. Para secretário, limite dará maior segurança aos pedestres

Iniciada no dia 24 de agosto, as obras de revitalização da Região da 44 serão entregues na semana que vem pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), conforme garantiu o titular da pasta Horácio Melo. Entre as mudanças anunciadas neste prazo de 30 dias, está a 'zona 40'. Já a partir da próxima semana, a velocidade permitida na pista será 40 km/h. "Vamos deixar...