Iniciada no dia 24 de agosto, as obras de revitalização da Região da 44, em Goiânia, serão entregues na semana que vem pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), informou o titular da pasta, Horácio Mello. Entre as mudanças anunciadas neste prazo de 30 dias, está a 'zona 40'. Já a partir da próxima semana, a velocidade permitida na pista será 40 km/h.

"Vamos deixar com maior fluidez. Os carros vão conseguir trafegar de maneira mais rápida pela região. Mas a rapidez não pode ser confundida com falta de segurança. Os 40km/h são para garantir a segurança dos mais de 1 milhão de pedestres que deverão circular por ali no final do ano", afirmou o secretário.

Neste primeiro momento, a fiscalização da velocidade deverá ser realizada por agentes de trânsito. "Os radares ainda não serão instalados, mas haverá fiscalização. É preciso realizar um estudo técnico para a implantação dos sensores", disse Horácio.

Segundo o titular da SMM, não será necessário realizar licitação para implantar a tecnologia. "Já existe um contrato da Prefeitura ativo. Nós só vamos colocar pontos aditivos", falou ao POPULAR.

Mudanças

Além da mudança da velocidade na pista, a avenida 44 se tornará mão única, sentido para Avenida Independência. Também serão construídas faixas elevadas para os pedestres atravessarem a rua. "A prioridade é do mais frágil, do pedestre", pontuou o secretário. "Serão três faixas elevadas na avenida do Contorno e duas na avenida 44", acrescentou.

Uma ciclovia completamente separada da pista de carros também será instalada na avenida, que contará também com estacionamentos de área azul para garantir maior rotatividade. "A gente sabe que muita gente lá estaciona de manhã e deixa o carro até à noite. Isso não vai acontecer mais", disse. A ilha, que existe atualmente na 44, será removida. Ela deverá ficar mais estreita e mudar de lugar. Já a avenida terá quatro pistas.

Segundo Horácio Melo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) também teve papel fundamental na obra, fazendo esse deslocamento do canteiro central e passando uma nova camada de asfalto.

Já em relação às pequenas ruas laterais à 44, o secretário diz que algumas terão proibições de estacionamento ou área azul. A rua 67-A ganhará mão dupla para facilitar o acesso ao Shopping Araguaia. "As maiores intervenções vão ser nesses dois corredores [Contorno e 44]. Vamos estudar os ajustes finos na medida em que o trânsito se apresentar mais denso em uma outra via."

De acordo com o secretário, falta pouco para entregar a obra. "Estamos terminando de asfaltar e fazer o meio-fio. As faixas elevadas começarão a ser feitas na terça-feira (20)", informou o secretário.

