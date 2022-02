Cidades Avenida Castelo Branco em Goiânia entra em obras Prefeito Rogério Cruz assina ordem de serviço para transformação da avenida na Agrovia, que pretende ser um dos maiores polos do comércio agropecuário do País

Com prazo de 180 dias e valor de pouco mais de R$ 3,5 milhões, a reurbanização da Avenida Castelo Branco teve a ordem de serviço assinada nesta segunda-feira (14), para início das obras. O trecho, da Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra, até a GO-060, no Bairro Ipiranga, sofrerá intervenções em seis etapas de aproximadamente 2 km cada. A primeira, entre a GO-060 e a Av...