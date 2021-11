Cidades Avenida Independência é bloqueada para sepultamento de Iris Rezende Corpo do político será enterrado no cemitério Santana

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que a Avenida Independência, em Goiânia, foi bloqueada nos dois sentidos no final da tarde desta terça-feira (9) para a cerimônia de sepultamento do ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, que acontecerá no cemitério Santana. O sepultamento do político será feito em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. O emedebista morreu ...