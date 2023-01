Cidades Avenida Sergipe, em Goiânia, passará por mudanças Quatro quadras da via passam a ter sentido único a partir desta quarta-feira (18), e motoristas precisam buscar alternativas para atravessar córrego Cascavel

A Avenida Sergipe, no Setor Campinas, terá sentido único em mais quatro quadras, entre as Avenidas Rio Verde e Senador Morais Filho. A partir desta quarta-feira (18), os motoristas que passaram por este trecho só poderão ir no sentido oeste/leste, ou seja, do Setor São José para o Setor dos Funcionários. A medida visa atender uma demanda que surgiu com a presença de d...