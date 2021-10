Cidades Aves aparecem mortas às margens de lago no Parque da Liberdade, em Quirinópolis Prefeitura informou que investiga a causa das mortes

Moradores de Quirinópolis, an região Sul de Goiás, se depararam nesta quinta-feira (28) com aves mortas às margens do lado no Parque da Liberdade. Intrigados com a situação, leitores do POPULAR enviaram fotos do ocorrido. À reportagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos informou que instaurou um procedimento para apurar as causas dos óbitos...