Cidades Avião é retirado de cachoeira Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apura as causas do acidente que matou a cantora e compositora Marília Mendonça, na tarde de sexta-feira

Os destroços do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foram retirados neste domingo (7) do local do acidente, que fica na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A operação foi realizada por uma empresa da região. Foram utilizados um guincho de arrasto de 200 toneladas, para puxar o avião de dentro da cachoeira, e um caminhão....