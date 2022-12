Atualizada às 10h25 do dia 19 de dezembro de 2022

Um avião agrícola caiu na cidade de Bom Jesus de Goiás, no Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 6h50. O piloto, de 34 anos, chegou a ser atendido, mas não resistiu. Até o momento, o POPULAR não conseguiu confirmar a identificação da vítima. O vídeo mostra um homem jogando água na aeronave caída no chão.

De acordo com o delegado Juliano Campestrini o acidente aconteceu próximo à zona urbana da cidade. O piloto foi tirado de dentro da aeronave por populares e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levaram para o Hospital Municipal Bom Jesus, mas diante da gravidade, ele acabou não resistindo e faleceu.

Campestrini informou que a Polícia Civil solicitou os pedidos periciais e acionou Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que é resposável pela investigação de acidente aeronáuticos, para juntos darem andamento nas diligências.

O POPULAR tentou contato por telefone com a empresa resposável pela aeronave, mas até o momento não houve retorno.

Essa matéria segue em atualização.

