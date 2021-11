Cidades Avião cai em cachoeira no interior de Minas Gerais Na aeronave estava o piloto e um passageiro

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (5) em uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros confirmou a queda por volta de 16h20 e informações preliminares dão conta que não houve morte. O local do acidente é de difícil acesso. Segundo as informações do site G1, a aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC...