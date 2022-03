Cidades Avião da FAB que vai trazer brasileiros que viviam na Ucrânia parte nesta segunda-feira (7) O voo, que sai de Brasília, está programado para 15h, com destino a Varsóvia, na Polônia, onde os brasileiros devem embarcar

O avião da Força Aérea Brasileira que vai repatriar brasileiros que deixaram a Ucrânia nos últimos dias, fugindo da guerra no país, está previsto para deixar a Base Aérea de Anápolis por voltas das 10h desta segunda-feira (7). No final de semana, o modelo KC-390 Millennium, da FAB, foi para São Paulo para ser abastecido com insumos que devem ser levados para a ajuda hum...