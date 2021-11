Cidades Avião de Marília Mendonça passará por nova perícia; testemunha relembra momento da queda Anibal Martins Júnior foi a primeira pessoa a chegar ao local do acidente aéreo que vitimou a cantora

Os destroços do avião que caiu na zona rural de Caratinga (MG), provocando a morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas, passarão por nova perícia nesta terça-feira (9). A fuselagem e a as asas passarão por análise de peritos da aeronáutica no Rio de Janeiro. Já os motores serão levados para Sorocaba, em são Paulo, na quarta (10). A Polícia Civil ...