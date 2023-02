*Matéria atualizada às 18h22 de 28/02/2023

Um avião de pequeno porte caiu no começo da tarde desta terça-feira (28), em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, sendo elas o próprio piloto da aeronave e a passageira (veja as fotos abaixo).

Ainda de acordo com a corporação, há nove viaturas da corporação no local da queda, no Setor Santa Genoveva, atrás de um centro esportivo. Os bombeiros informaram que a passageira ficou presa às ferragens do avião de pequeno porte, teve fratura exposta em um membro inferior do corpo, além de laceração profunda. Já o piloto foi encontrado fora do avião com uma fratura no em um membro superior direito.

A mulher foi encaminhada ao O Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Como a identidade da passageira não foi divulgada, o POPULAR não conseguiu solicitar o estado de saúde dela atualizado.

Os bombeiros ainda informaram que ao chegarem no local havia grande quantidade de fumaça saindo da aeronave.